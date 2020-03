JOVENS DE MANGUALDE VIVENCIARAM O DIA-A-DIA DA PROFISSÃO QUE QUEREM SER

Os alunos do 9º ano do concelho de Mangualde já escolheram a sua profissão e, por momentos, foram mesmo “adultos” e vivenciaram o dia-a-dia dessa profissão. A Rede Social de Mangualde, em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde e o Agrupamento de Escolas de Mangualde, promoveu, durante a semana passada (dias 27 e 28 de fevereiro), mais uma edição da iniciativa «Ser por um dia…».

As profissões escolhidas este ano foram: enfermeiro, engenheiro informático, futebolista, químico/farmacêutico, advogada, polícia forense, designer de moda, médica, cabeleireira, fotógrafa, fisioterapeuta, assistente de caixa, dentista, arquiteta e engenheiro metalúrgico. Durantes os dois dias, estes alunos tiveram a oportunidade de experimentar e vivenciar o dia-a-dia da profissão que querem ter quando forem maiores.

Realizada no âmbito do Eixo de Intervenção “Promover a Empregabilidade e o Empreendedorismo”, da Rede Social de Mangualde, esta ação tem como principal objetivo aproximar os alunos da realidade de trabalho, promovendo a vivência do quotidiano da profissão escolhida por cada um dos alunos selecionados pelo Agrupamento de Escolas de Mangualde.

Os alunos foram acolhidos pela GNR Mangualde;: Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) do Centro de Saúde de Mangualde, Unidade de Saúde Familiar (USF) Terras de Azurara e Unidade de Saúde familiar (USF) de Mangualde; Grupo Desportivo de Mangualde; PSA Peugeot Citroen; José Ferreira Advogados; CBI – Industria de Vestuário; Câmara Municipal de Mangualde; Azurphisiovida; Wsis; Continente; Flashme; Cabeleireiro Nova Gente; Clínica Dentária Dr. Ricardo Ângelo e Mangualde técnica.