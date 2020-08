JOSÉ PEDRO FONTES E INÊS PONTE GARATEM TERCEIRO LUGAR NA ETAPA DE ARRANQUE

Terminou, ao final da tarde de ontem em Chaves, a primeira das duas etapas que compõem a quarta prova do

Campeonato de Portugal de Ralis 2020, o Rali do Alto Tâmega, que 28 anos depois regressa ao mais

alto patamar dos ralis nacionais. Nesta etapa de arranque da prova transmontana a dupla do Citroën

Vodafone Team esteve em bom plano e vai assegurando o terceiro lugar à geral, a pouco mais de 11

segundos do líder.

José Pedro Fontes/Inês Ponte rubricou, respectivamente, a segunda e a terceira melhores marcas nas

especiais de Alto Tâmega e Chaves, resultados que os colocam dentro do objetivo estabelecido para

este rali e com tudo em aberto em relação ao resultado final. Arrancando da nona posição na estrada –

na sequência de um despiste que os impediu de averbar tempo no “qualifying” – a formação do Citroën

C3 R5 cumpriu as duas especiais a tentar de ganhar confiança em dois troços muito sujos. Assim, à

tentativa de recuperar para uma posição de partida mais favorável para a segunda etapa, juntaram

enormes cuidados, tentando evitar um percalço que pudesse deitar tudo a perder.

À chegada a Chaves, José Pedro Fontes afirmava-se confiante, descrevendo a etapa como “ positiva,

apesar de nos ter faltado confiança nomeadamente nas zonas em que os pisos estavam mais sujos.

Ainda assim, conseguimos imprimir um bom ritmo, assumiundo cautelas óbivas em algumas zonas

onde asfalto estava muito sujo. Estamos na luta pela vitória e temos quatro especiais e quase 70

quilómetros para recuperar o tempo que nos separa da liderança. Amanhã vamos atacar e lutar pela

vitória,” esclareceu.

CLASSIFICAÇÃO APÓS A 1ª ETAPA

1º Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda), 18m17,3s

2º Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai), a 2,3s

3º José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 R5), a 11,8s

4º Daniel Berdomás/David Rivero (Citroën C3 R5), a 16,0s

5º Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda), a 19,6s