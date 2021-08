José Moutinho (CDU) quer ser alternativa em São João da Pesqueira

A CDU candidata à Câmara de São João da Pesqueira nas eleições autárquicas o enólogo José Moutinho, que quer ser alternativa no concelho do distrito de Viseu.

“[A candidatura] é, no fundo, para termos uma alternativa ao que tem vindo a ser nos últimos anos. Temos sempre as mesmas pessoas a estar à frente do município”, disse hoje à agência Lusa José Moutinho, de 30 anos, e militante do Partido Ecologista “Os Verdes” que com o Partido Comunista forma a Coligação Democrática Unitária (CDU).

Nas eleições autárquicas de 2013 e 2017, José Moutinho foi cabeça de lista da CDU à Assembleia Municipal de São João da Pesqueira.

Entre as prioridades da candidatura que vai a votos em 26 de setembro, o cabeça de lista apontou a “melhoria dos serviços públicos, as acessibilidades e a preservação ambiental”.

“O concelho tem pedido serviços públicos, como o serviço de urgência permanente ou o tribunal”, declarou, para defender, no âmbito das acessibilidades, “a reconstrução do troço da Estrada Nacional 222 que liga São João da Pesqueira a Bateiras, no limite do concelho”.

José Moutinho referiu ainda a existência de problemas em estradas que servem freguesias, que “estão em mau estado”.

Melhor utilização das estações de tratamento de águas residuais, não utilização de herbicidas em espaços públicos e manutenção de espaços verdes são outras das propostas elencadas pelo cabeça de lista.

“Há pouco tempo, não respeitando o PDM [Plano Diretor Municipal], foi construído na sede do concelho um parque de estacionamento onde era um espaço verde”, apontou.

O candidato alertou também que “o concelho está a perder população e, sobretudo, não está a ter um desenvolvimento ativo”.

“São necessários mais apoios para empresas, para se fixarem, e melhor qualidade de vida para os jovens, que têm fugido do concelho para procurar melhores condições de vida. Os jovens acabam os estudos universitários, mas não têm aqui trabalho nas suas áreas”, disse.

De acordo com os resultados preliminares dos Censos 2021, São João da Pesqueira tem agora 6.780 habitantes, menos 13,9% do que em 2011.

Eleger representantes para a Assembleia Municipal – a cabeça de lista é Adriana Silva, ajudante na Conservatória do Registo Civil e Predial – e aumentar a votação da CDU são objetivos da candidatura.

A Câmara de São João da Pesqueira é liderada pelo movimento independente “Pela Nossa Terra”, que conquistou nas últimas autárquicas três mandatos. O PSD tem os dois restantes.

São também candidatos o atual presidente da Câmara, Manuel Cordeiro (Pela Nossa Terra com apoio do PS), e o vereador Vítor Sobral (PSD/CDS-PP).