José dos Santos Costa toma posse como Presidente do Instituto Politécnico de Viseu

José dos Santos Costa, eleito Presidente do Instituto Politécnico de Viseu (IPV), a 29 de junho último, vai tomar posse do cargo no próximo dia 14 de setembro. A cerimónia decorrerá na Aula Magna da instituição, com início pelas 15 horas.

Na mesma altura, serão também empossados os Vice-Presidentes que completarão o elenco que presidirá aos destinos do Instituto Politécnico de Viseu no quadriénio 2021/2025.

O professor José dos Santos Costa é doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade de Salamanca, tem o grau de mestre em Ciências de Enfermagem, atribuído pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, e é licenciado em Medicina Dentária pela Universidade Católica Portuguesa. Docente da Escola Superior de Saúde (ESSV), desde 1991, foi Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Viseu de 2009 a 2017.

O programa de ação proposto por José dos Santos Costa, para o mandato que vai agora iniciar como Presidente do IPV, está disponível aqui.

As cerimónias de tomada de posse dos novos dirigentes poderão ser acompanhadas através dos canais digitais do IPV, facebook e youtube, o que contribuirá para o cumprimento das medidas de contingência relativas à COVID 19, que obrigam à redução do número de lugares no espaço de realização do evento.