Jornadas Lamego Educa partilha projetos de sucesso

Mais de 300 pessoas assistiram, por videoconferência, às “I Jornadas Lamego Educa” que o Município de Lamego promoveu com o objetivo de partilhar a apresentação de projetos sociais e educativos de sucesso e estimular a reflexão sobre temáticas ligadas à cidadania e à promoção do sucesso escolar. “A escola difícil e exigente é aquela que traz todos para a aprendizagem. Este trabalho é a materialização concreta do que é a escola democrática. Queremos que seja um elevador social, através da aprendizagem”, defendeu João Costa, secretário de Estado Adjunto e da Educação, durante a Sessão de Abertura do encontro.

Divididas em três painéis distintos, as “I Jornadas Lamego Educa” constituíram uma oportunidade única para a comunidade educativa escutar da parte de investigadores e dirigentes do setor de que forma as aprendizagens essenciais ao longo da vida confluem para a formação de indivíduos participativos, iniciando o caminho do exercício da cidadania. Neste contexto, Ana Catarina Rocha, Vereadora da Educação da Câmara de Lamego, sublinhou durante a sua intervenção a importância do projeto municipal “Lamego Educa”, financiado pelo NORTE 2020. Cabe a este programa a tarefa de prevenir e reduzir o abandono escolar precoce, bem como promover a melhoria do sucesso educativo, através da criação de condições de acesso a uma educação de qualidade. “No atual contexto de pandemia, algumas famílias não dispunham de meios digitais para uma efetiva comunicação com a escola. O Município de Lamego implementou uma estrutura de comunicação dedicada entre escola-família, garantindo a entrega de material pedagógico, para que todos continuem o seu percurso educativo”, destaca.