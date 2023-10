Jorge Simão é o novo treinador do Académico de Viseu, sucedendo no cargo a Vítor Martins, confirmou hoje a SAD do emblema beirão, que joga na II Liga de futebol.

Jorge Simão, 47 anos, assinou um acordo válido até ao final da temporada.

O técnico chega a Viseu com a equipa no 13.º lugar da II Liga, com sete pontos em sete jornadas já disputadas, e fora da Taça de Portugal e Taça da Liga, um desempenho que Mariano Lopez, presidente da SAD considerou de “aquém das expetativas” e uma das justificações para o fim da ligação com Vítor Martins, que orientou o Académico de Viseu em apenas 10 jogos oficiais.

Citado pela comunicação do clube, Mariano Lopez, presidente da SAD lembrou que “Jorge Simão, um treinador com percurso e experiência ao mais alto nível no futebol português, representa a dimensão e a exigência do projeto Académico de Viseu”.

Já o novo técnico dos beirões agradeceu “a confiança” e disse assumir “com orgulho, grande entusiasmo, ambição e sentido de responsabilidade” este projeto no Académico de Viseu, que considera “único, com identidade e potencial muito especiais”, considerou.

O treinador tem experiência de I Liga, tendo passado por clubes como Sporting de Braga, Desportivo de Chaves, Santa Clara, Boavista e Paços de Ferreira, tendo ainda treinado no estrangeiro, no Mouscron da Bélgica e no Al-Fayaha da Arábia Saudita.

O Académico de Viseu prepara o jogo da oitava jornada da II Liga de futebol, domingo, pelas 11:00, recebendo no Fontelo o Nacional da Madeira, vice-líder do campeonato, que marcará a estreia de Jorge Simão no banco da formação beirã.