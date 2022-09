Jorge Costa regressa a Portugal para treinar o Académico de Viseu

A SAD do Académico de Viseu oficializou hoje Jorge Costa como novo treinador do atual 17.ª classificado da II Liga de futebol, num contrato válido até final da atual temporada.

É o regresso a Portugal do antigo futebolista internacional português, que aos 50 anos, e como treinador, possui uma grande experiência, tendo já orientado Sporting de Braga, Olhanense, Académica, Cluj (Roménia), AEL Limassol (Chipre), Anorthosis (Chipre), Paços de Ferreira, seleção nacional do Gabão, Arouca, Tours (França), Mumbai City (Índia), Gaz Metan (Roménia), Farense e Sfaxien (Tunísia), onde esteve na última época.

Desde 14 de agosto, após a derrota por 3-1, frente ao Moreirense, em jogo da segunda jornada do campeonato, que o Académico de Viseu estava sem treinador, já que desde a saída nesse dia de Pedro Ribeiro que a equipa estava a ser orientada, de forma interina, por Gil Oliveira, preparador físico que se manteve na estrutura técnica dos viseenses.

O Académico de Viseu, 17.º classificado da II Liga de futebol, com apenas três pontos, ainda não venceu nenhum dos cinco jogos já realizados, somando empates fora do Fontelo com Benfica B (1-1) e Farense (2-2), em casa com o Tondela (2-2) e derrotas no seu estádio frente a Moreirense (1-3) e Torreense (1-2).

Jorge Costa será apresentado ao plantel na quinta-feira, na preparação para o próximo compromisso na II Liga de futebol, o jogo da sexta jornada do campeonato marcado para segunda-feira, 12 de setembro, frente ao Estrela da Amadora, partida que será disputada em Rio Maior, pelas 18:00.