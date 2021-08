Jogos de preparação da Seleção Nacional de Futsal em Viseu com público e bilhetes gratuitos

Encontros terão lugar no Pavilhão Cidade de Viseu

No âmbito do estágio de preparação da seleção nacional de futsal para o Campeonato do Mundo 2021, que se encontra a decorrer em Viseu, entre 22 de agosto e 05 de setembro, o Pavilhão Cidade de Viseu irá ser o palco de 8 jogos internacionais.

Respeitando todas as orientações da DGS para a organização de eventos desportivos, o Pavilhão Cidade de Viseu verá a sua lotação reduzida para 262 lugares e será ainda obrigatório, ao público presente, a medição de temperatura corporal e o preenchimento de um inquérito epidemiológico (a fornecer juntamente com os bilhetes).

Os bilhetes serão gratuitos, podendo os mesmos ser levantados na receção do Pavilhão Cidade de Viseu nos seguintes dias e horários:

– Para os jogos de 26 e 27 de agosto os bilhetes já se encontram esgotados.

– Para os jogos de 29 de agosto os bilhetes podem ser levantados no dia 27 (6ª feira), entre as 08h30 e as 12h30.

Cada pessoa poderá levantar um máximo de 4 bilhetes por jogo e está proibido o acesso a menores de 6 anos.

Calendário de jogos:

26 de agosto

16h30 | Uzbequistão – Costa Rica

19h00 | Portugal – Angola

27 de agosto

16h30 | Angola – Costa Rica

19h00 | Portugal – Uzbequistão

29 de agosto

16h30 | Uzbequistão – Angola

19h00 | Portugal – Costa Rica

03 de setembro

20h00 | Portugal – Paraguai

05 de setembro

19h00 | Portugal – Paraguai

Para os jogos de 03 e 05 de setembro será, atempadamente, divulgada informação sobre dias e horários para os interessados poderem levantar os bilhetes.