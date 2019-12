Jogo Online: Apostas aumentam no 3º trimestre de 2019

O Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) emitiu recentemente o relatório sobre a atividade do jogo online durante o 3º trimestre de 2019. Segundo o relatório disponibilizado, o valor das apostas, efetuadas durante este período, foi superior em relação ao trimestre anterior. No caso das apostas em jogos de fortuna e azar, o aumento foi de cerca de 5,9%. No que toca às apostas desportivas, este aumento também se verificou, mas foi mais modesto, rondou os 1,8%. Em ambas as vertentes de jogo online, registou-se um aumento em relação ao mesmo período do ano passado.

Este aumento no valor das apostas efetuadas online, registou-se também em relação à receita bruta gerada, e consequentemente, no Imposto Especial do Jogo Online (IEJO). No 3º trimestre de 2019, esta atividade produziu 54 milhões de euros de receita bruta, no geral. Este valor representa um crescimento de cerca de 39%, ou seja, um aumento de 15,2 milhões de euros, comparativamente ao valor total atingido durante o 3º trimestre de 2018. Comparando estes resultados, com o 2º trimestre deste ano, também se verifica uma evolução positiva, neste caso, o aumento foi de cerca de 5,7%.

Novos Operadores de Apostas Online

O aparecimento de novos operadores, que exploram legalmente as apostas online em Portugal, também contribuiu para este crescimento. Em comparação com o 3º trimestre de 2018, existem mais duas entidades exploradores – a marca Betano e 888. O 888 Casino apenas disponibiliza jogos de fortuna e azar, onde se incluem as slot machines, a roleta francesa, e desde 27 de junho deste ano, jogos de póquer em modo torneio, e nas vertentes “Hold’em” e “Omaha”. Já a Betano, também possui licença para a exploração de jogos de fortuna e azar, mas também para apostas desportivas à cota.

Atualmente, são 8 as entidades a disponibilizarem apostas desportivas, mais uma que no 3º trimestre do ano passado (apesar da Luckia só ter entrado em Portugal em setembro de 2018). Este tipo de apostas tem gerado um grande interesse entre os jogadores portugueses. Prova disso é o aumento no valor das apostas desportivas registadas, e que se prevê mais significativo no próximo ano, com a realização do Campeonato Europeu de Futebol de 2020. O futebol é o desporto que gera maior volume de apostas. Neste 3º trimestre de 2019, foi responsável por quase 78%, do volume total. Sendo que as competições europeias e mundiais de futebol atraem mais adeptos, também se espera que este interesse se reflita nas apostas desportivas. Para mais detalhes, saiba tudo sobre como apostar no Euro 2020.

Aumento dos Registos de Jogadores Online

Em relação ao 3º trimestre de 2018, também se verificou um aumento dos registos efetuados online pelos jogadores. Foram feitos 149 mil registos novos, nas plataformas online das 11 entidades licenciadas. Este número representa um acréscimo de 65,7 mil jogadores em relação ao mesmo período do ano passado. No que toca aos jogadores registados, segundo o relatório, são em maior número os que se situam na faixa etária entre os 25 e 34 anos.