Joaquim Correia Duarte apresenta “A História de Lamego em Documentos”

A Câmara Municipal de Lamego continua a apoiar ativamente todas as manifestações culturais existentes no concelho, através, por exemplo, da promoção de um vasto conjunto de ações de divulgação de obras da autoria de personalidades locais e regionais e de livros que se debruçam sobre a realidade sociocultural da nossa região. Neste sentido, o Salão Paroquial de Almacave foi, na manhã de 25 de setembro, o palco escolhido para a apresentação pública do livro “A História de Lamego em Documentos – A Cidade e o Aro”. Da autoria do Padre Joaquim Correia Duarte, natural do concelho de Resende, esta obra é uma edição do Município de Lamego.

Membro da Academia Portuguesa da História, Joaquim Correia Duarte dedica a sua vida ao serviço pastoral e ao ensino, possuindo ainda uma vasta atividade literária, na qual se destaca o livro “História da Igreja de Lamego”, publicado em 2013. “O ato de apresentação deste trabalho é para mim um momento especialmente grato e uma hora particularmente feliz. Não sendo eu natural de Lamego nem tendo aqui residência, só há uma explicação razoável: a minha simpatia e gratidão pela cidade”, sublinha o autor.