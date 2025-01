Joana Viveiro é a candidata independente pelo PS à presidência da Câmara Municipal de Gouveia

A Comissão Política Concelhia de Gouveia do Partido Socialista tem o orgulho de

anunciar Joana Viveiro como candidata independente à presidência da Câmara

Municipal de Gouveia, trazendo um novo dinamismo para o futuro do concelho.

Joana Viveiro tem 45 anos e é licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade

de Farmácia da Universidade de Coimbra, com pós-graduação em Gestão das

Organizações pela AESE Business School.

Com sólidas raízes familiares em Gouveia, nomeadamente nas aldeias de São Paio e

de Nespereira, Joana Viveiro regressou de Lisboa em 2020, residindo em São Paio

desde então, e trabalhando com frequência a partir da Incubadora de Negócios e

Cowork de Gouveia – ‘’The Rock’’.

É Diretora-Executiva da Plataforma Saúde em Diálogo, organização fundada pela

Associação Nacional de Farmácias, cujo objetivo é defender os direitos e interesses

dos cidadãos/ doentes junto dos órgãos de decisão, promovendo ainda a sua

participação ativa no sistema de saúde. Lidera ainda uma equipa responsável pela

implementação de projetos comunitários de inovação social na área da literacia em

saúde e da qualidade de vida junto de populações idosas vulneráveis dos territórios de

baixa densidade.

Conhecida pela sua energia e participação ativa na comunidade, Joana Viveiro diz-se

uma ‘’mulher de causas’’, sempre disposta a ‘’arregaçar as mangas’’ pela sua região, o

‘’seu interior’’, tendo estado, desde sempre, envolvida na dinamização de projetos e de

associações ligadas à defesa do património ambiental e ao desenvolvimento

sociocultural da Serra da Estrela.

É atualmente coordenadora do “Movimento Estrela Viva” – Associação Cívica pelo

Desenvolvimento Sustentável e Integrado da Serra da Estrela, associação que nasceu

após os incêndios de 2017 e que tem como missão proteger e valorizar o território

através de ações de preservação da natureza e de desenvolvimento do meio rural.

Integrou ainda a Direção da Casa do Concelho de Gouveia, é associada da ADRUSPA

Associação de Desenvolvimento Rural de São Paio, com quem colabora ativamente,

e foi fundadora do núcleo de cinema – 7ª Sena, entre outras.

Para além da sua experiência como diretora-técnica da indústria farmacêutica, Joana

Viveiro foi gestora no Departamento de Serviços Farmacêuticos da Associação

Nacional de Farmácias e Assessora técnico-científica e responsável pelas Relações

Institucionais e Internacionais da Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos.

Foi ainda deputada da última edição do Health Parliament Portugal, integrando a

Comissão de Equidade e Sustentabilidade da Saúde.

Joana Viveiro assume este desafio com determinação e forte sentido de compromisso,

oferecendo uma visão desempoeirada para enfrentar os problemas do concelho e

construir um futuro de oportunidades para todas/os as/os gouveenses.