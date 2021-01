Joana Cardeal vence os 100 Costas ao serviço de Portugal

A atleta do Académico de Viseu nadou no Torneio Internacional da

Guarda, com as cores da seleção portuguesa, tendo conquistado quatro medalhas.

Duas de ouro e duas de prata. Esta foi a terceira Internacionalização, pela seleção

principal, da atleta do Académico de Viseu.

A prova decorreu no passado dia 9, nas Piscinas Municipais da Guarda, com a

cidade pintada de branco, pela neve que caiu na cidade dos 5 F’s.

Joana Cardeal venceu os 100 Costas com a boa marca de 1.04.34s, subindo

ainda ao pódio nas provas de 200 Estilos e 400 Livres, onde foi medalha de prata. A

Viseense conquistou também o ouro na estafeta de 4×100 Estilos, onde nadou o

percurso de bruços.

Na Guarda estiveram também algumas seleções de Associações de Natação

Portuguesas, integrando a comitiva da ANCNP mais três Academistas. André Moura,

Nuno Sousa e Joana Cardeal.

André Moura somou duas medalhas no Torneio dos 5 F’s, com a prata nos 100

Bruços, onde registou o tempo de 1.03.02s. O experiente atleta Viseense nadou também

a estafeta de 4×100 Estilos da A.N. do Centro Norte de Portugal, que ficou na segunda

posição.

No próximo dia 16 os Academistas têm agendo o “Torneio 1ª Braçada”, da

ANCNP, que se irá disputar em Calvão. O Académico de Viseu irá marcar presença

com a sua equipa de Cadetes.