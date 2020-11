Joana Cardeal chamada à Seleção Nacional

A nadadora sénior do Académico foi convocada para a Seleção Nacional Absoluta, que disputará o “Torneio Cidade dos 5 F’s”, na cidade da Guarda, no próximo dia 28 de Novembro.

A atleta de Viseu irá competir em 4 provas, e integra uma seleção de seis nadadoras e seis nadadores seniores. Joana Cardeal nadará os 400 Livres, 200 Estilos, 100 Mariposa e 100 Costas.

Esta é uma seleção com um misto de experiencia e alguma juventude, com atletas com várias olimpíadas já disputadas e atletas com mínimos para Tokyo. Os nadadores da Seleção vão competir em território Português, por força da impossibilidade de competir no estrangeiro. Estava prevista uma participação internacional, mas a pandemia obriga a que se tenha de competir em Portugal, sendo este mais um momento de avaliação dos principais nadadores portugueses.

A atleta do Académico está num bom momento, que esperava ver recompensado no Meeting Internacional do Algarve, não fosse o adiamento de última hora.

Espera-se assim uma boa participação da Joana Cardeal, em mais uma internacionalização da Viseense.