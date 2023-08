JMJ: Diocese de Viseu junta milhares de jovens em arraial onde a música une nações

Milhares de jovens de países como França, Espanha e Canadá reuniram-se na vila de Sátão para um “Arraial Tuga” onde a música e a fé foram o elo de ligação.

“A música portuguesa vai ser rainha, mas só por uma hora e pouco, mais à noite, principalmente a popular, para que todos percebam o que é um arraial, De resto, o palco é de todos os que queiram colocar música”, disse o responsável da banda Lusitano.

Toni Almeida adiantou à agência Lusa que “com esta abertura para os jovens colocarem as suas músicas, consegue-se promover a interação entre eles, porque a música é uma língua universal”.

Com o arraial marcado a partir das 15:00, só mais perto das 18:00 é que o largo animou.

“O calor não permite muito mais do que beber umas águas e cervejas”, disse um dos vendedores que não tinha mãos a medir para atender aos pedidos.

E à medida que os autocarros deixavam mais um grupo de jovens, subia de tom a animação e a “picardia” entre as diversas nacionalidades que se faziam ouvir com cânticos religiosos e com as bandeiras em riste, com “orgulho” no país de origem.

No concelho de Sátão, no distrito de Viseu, ficaram 235 jovens, disse o presidente da Câmara, Alexandre Vaz.

São “maioritariamente franceses” e a língua “não foi um entrave, tendo em conta que se trata de uma região de emigrantes” desse país.

O padre Vitor Gomes é um desses exemplos, filho de pais emigrantes, com raízes em Sátão, e no concelho vizinho de Vila Nova de Paiva, fez toda a sua vida em França, onde nasceu, estudou e se formou padre.

De Bayonne, chegou ao Sátão uma “grande comunidade, centenas de jovens”, tendo em conta a ligação afetiva e familiar de Vitor Gomes e com eles viajou o bispo francês da diocese, Marc Aillet, com 66 anos, que de Portugal só conhecia Fátima.

“Fátima é muito internacional, tem peregrinos de todas as nações. Aqui, é diferente. Vê-se a autenticidade dos portugueses, pessoas muito acolhedoras que recebem de braços abertos e com um enorme coração. São muito genuínos”, disse à agência Lusa.

Outra referência que leva para partilhar junto da sua comunidade é a “hospitalidade e o espírito de família que se vive” nesta região de Portugal e, por isso, disse que “só dá para levar coisas boas” desta experiência.

Animados e mais perto de uma das tendas que tratava de um porco no espeto, estava um grupo da diocese de Cuenca, Espanha, que foi acolhido por famílias de Viseu e à agência Lusa mostrou que aprendeu “palavras bonitas” em português.

Carla Vallejo, Gracia Martinez e Ivan Lucas não pouparam elogios aos portugueses, classificando-os de “muito alegres, sempre a sorrir e muito contentes, com ‘ganas’ [vontade] de agradar e com muito caráter e ao mesmo tempo muito humildes”.

“Somos muito iguais em muitas coisas, afinal somos irmãos e vizinhos do lado e participar nesta jornada está a ser muito bom. É olhar para o outro e ver Deus, ver no outro as qualidades de Deus e estou a gostar muito de estar em Portugal”, destacou Carla Vallejo.

Quem se mostrou muito contente com a presença dos jovens, nomeadamente no concelho de Sátão, foi o pároco José Cardoso de Almeida, “porque nestes últimos dois dias a igreja tem estado cheia”.

“Está repleta dos jovens que vieram para as jornadas e com eles estão também as famílias que os acolheram e ter a igreja assim cheia, desde quarta-feira, tem sido maravilhoso”, acrescentou o pároco.

Até às 23:00, o Largo de São Bernardo, mesmo em frente à igreja paroquial, é um “grande arraial beirão, mas é também uma espécie de discoteca, onde a música é a língua universal”, destacou Toni Almeida, do grupo Lusitano.

E é também um largo “onde a fé e o que une todos estes jovens, e as famílias que os acolheram, se manifesta de diversas formas, quer com sorrisos e abraços como com convites para futuras visitas”, destacou Pedro Resende, que acolheu dois franceses.

“A única coisa que sabíamos ter em comum era a fé em Deus e esta educação e formação cristã e a partir daí temos tudo. A cultura aprende-se de parte a parte e a diferença da língua, hoje em dia, é minimizada com o uso das novas tecnologias”, disse.

Pedro Resende destacou ainda que “os jovens têm uma abertura muito grande para saberem entender” quem lhes fala e os portugueses têm “aquele dom” tão típico do saber desenrascar: “Mesmo falando mal outra língua, acabam por se fazer entender”.

Na Diocese de Viseu, disse à agência Lusa Fernando Chapeiro, da organização, instalaram-se “cerca de dois mil jovens”, juntamente com 12 bispos, provenientes das dioceses de Lyon, Annecy, Bayonne, Perigueux, Bilbao, Cuenca, Jaén, Segóvia, Vitória e Ottawa-Cornwall, ou seja, França, Espanha e Canadá.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude, com o Papa Francisco, de 01 a 06 de agosto.

O Papa, primeiro a inscrever-se na JMJ, chega a Lisboa no dia 02 de agosto, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no dia 05 para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.