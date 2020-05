Jardins de infância da rede pública do concelho de Tondela reabrem segunda feira

Todos os jardins de infância da rede pública do concelho de Tondela vão reabrir as suas portas a partir da próxima segunda feira, 01 de junho, precisamente quando se assinala o Dia da Criança.

Nos últimos dias, os 21 jardins de infância públicos do concelho de Tondela têm vindo a preparar-se para receber estas crianças do pré-escolar cumprindo as orientações da Direção-Geral de Saúde (DGS), reforçadas pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), de forma a promover a necessária segurança das crianças e adultos.

Assim, o Município de Tondela informa que, apesar do Ministério da Educação não o ter considerado obrigatório, todos os assistentes operacionais realizaram o teste à COVID-19, para além de terem recebido uma formação sobre boas práticas higiénico-sanitárias e a correta utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI).

Esta formação estendeu-se também aos educadores de infância, que solicitaram uma ação deste género para ficarem melhor preparados para a reabertura dos jardins de infância.

Sublinhe-se também que o Município de Tondela assegura os EPI aos assistentes operacionais, nomeadamente máscaras, luvas e viseiras, para além de detergentes de desinfeção de superfícies e de mãos, que foram entregues ao longo desta semana.

De forma a que a reabertura dos jardins e infância da rede pública ocorra com a maior normalidade possível, o Município de Tondela continuará a assegurar a componente de apoio à família, bem como a garantir o transporte para as crianças que dele precisarem, tendo em conta as regras estabelecidas para esta situação de pandemia.