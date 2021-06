JARDINS DA MIMI ABREM PORTAS HOJE PARA A SEGUNDA TEMPORADA TENDO SUSHI COMO NOVIDADE

Depois do sucesso de 2020, os Jardins da Mimi regressam às

noites de verão da cidade de Viseu, para serem palco dos serões mais animados, onde a boa

comida, as bebidas frescas e a música ambiente não faltarão, com uma grande novidade: o

Sushi Bar dirigido pelo chef Jorge Morgado.

A inspiração tropical deste jardim ao ar livre sente-se na nova decoração da esplanada do

conceituado restaurante Forno da Mimi & Rodízio Real, nos novos pratos e na carta de bebidas

e cocktails de verão.

Neste segundo ano de vida, já a partir do próximo sábado, dia 26 de junho, os Jardins da Mimi

juntam, no mesmo espaço, os sabores típicos da gastronomia brasileira com os paladares mais

arrojados da gastronomia japonesa, com peças de sushi e makizushi, tempuras, gyosas,

combinados e pratos especiais de autor, que fundem sabores da gastronomia portuguesa com

a japonesa.

O novo hotspot da cidade procura atrair todas as gerações, com um upgrade à identidade do

espaço. “Great Food, Cool Drinks, More Drinks”t; é a promessa de um ambiente jovem e com vida,

ao som dos novos hits de verão e onde, certamente, todos querem voltar noite após noite.

Os Jardins da Mimi, integrados na cadeia Montebelo Hotels & Resorts, estão abertos ao jantar,

de quinta-feira a sábado, e localizam-se no espaço exterior do restaurante Forno da Mimi &

Rodizio Real, na Estrada Nacional 2 – Vermum – Campo – Viseu, junto à discoteca The Day

After. Para reserva de mesa: 232 452 555 ou 926 885 904.