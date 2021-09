Jantar Vegetariano | Conversa com Marisa Matia

SESSÃO SEMENTEIRA

Jantar Vegetariano | Conversa | Música

Dia 4 de setembro (sábado) na Rua das Ameias (junto à praça D. Duarte) a partir das 19H00!

19H00

Jantar Vegetariano

Preço: 3 sementes por pessoa

Inscrição (até às 12H00 de sexta): https://forms.gle/ h1K33SF3rYBZAtzu8

21H00

Conversa: Como construir uma sociedade e um concelho amigo dos animais?

Com Marisa Matias (Eurodeputada), Manuela Antunes (1.ª Candidata à Câmara Municipal de Viseu) e Carolina Gomes (1.ª Candidata à Assembleia Municipal de Viseu)

Os animais são seres vivos sencientes, ou seja, sentem sensações como a dor ou a agonia, e emoções, como o medo ou a ansiedade, e têm direito a ser protegidos!

Apesar de a evolução social, científica e política reconhecer a sensibilidade dos animais e o seu direito à proteção, há muito ainda a fazer na construção de uma sociedade verdadeiramente amiga dos animais.

A autarquia de Viseu, por exemplo, tem tardado em avançar com iniciativas que concretizem a responsabilidade do poder local na garantia do bem-estar animal. Desde a segunda década do séc. XX que a competência relativa ao bem-estar de animais de companhia, errantes e assilvestrados é dos municípios.

Como construir uma sociedade e um concelho amigo dos animais? É a pergunta que serve de mote para a conversa desta Sessão Sementeira.

22H00

Música: Meaning To Crack e Mike Vhiles

Meaning to Crack nasce, em meados de 2018, das necessidades criativas de um pequeno grupo de amigos. Marcada por diversas influências e um género musical pouco definido, no final do verão de 2020, a banda tomou o seu primeiro passo no mundo artístico com a gravação e consequente divulgação de um pequeno EP homónimo.

Mike Vhiles é o garage psicadélico formado por Miguel Vale (vox/banjo de satã) e Vilaxxx (bateria aos cacos) e Mestre André (rabeca psicadélica). Temas místicos assombrosos são traduzidos em belas sinfonias de acasalamento para invertebrados.