JÁ SÃO 540 OS BENEFICIÁRIOS DO CARTÃO SÉNIOR MUNICIPAL NO CONCELHO DE NELAS

Hoje juntaram-se a este programa mais 27 seniores que, assim, irão poder usufruir de diversas vantagens, num total de 107 estabelecimentos de comércio, serviços e indústrias do Concelho. No entanto, dada a situação que vivemos com a Covid-19, só estiveram presentes 4 seniores numa entrega simbólica.

O cartão Sénior Municipal procura contribuir para a melhoria do bem-estar e qualidade de vida da população mais envelhecida do Concelho, bem como fomentar o surgimento de elos de solidariedade.

Ainda não aderiu? Do que está à espera!?

O Cartão Sénior Municipal é disponibilizado a todos os residentes e/ou naturais do Concelho de Nelas, com idade igual ou superior a 66 anos, de forma totalmente gratuita. A adesão poderá ser solicitada junto do Espaço Cidadão, na Loja do Cidadão de Nelas.

Inscreva-se‼️