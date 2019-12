Irmãs cardeal no topo da Natação Portuguesa

Os Academistas foram a Felgueiras disputar o Nacional de Juniores e Seniores onde arrebataram 5 medalhas e marcas de grande nível, na cidade que foi durante os dias 20, 21 e 22 a capital da natação Portuguesa, onde estiveram 86 clubes com 444 nadadores. Estiveram presentes todos os nadadores que irão marcar presença no próximo ano em Tóquio.

Num Nacional onde Beatriz Cardeal fazia a sua estreia no escalão de Juniores, esperava-se uma prestação positiva, com boas marcas, espreitando as medalhas. Joana Cardeal estreava-se também na categoria de Seniores, estando na expectativa de entrar nas finais e quem sabe poder chegar a uma medalha, tentando sempre bater-se de igual para igual com as melhores nadadoras que há na natação em Portuguesa.

André Santos, depois do ano de estreia em Portugal, chegou também pela primeira vez a este Campeonato e tendo uma prestação tranquila e positiva no seu primeiro Nacional.

No primeiro dia de competição o Campeonato iniciou com os 1500 Livres, em que Beatriz Cardeal começou por ganhar a sua primeira medalha, com a subida ao terceiro posto do pódio. O dia não acabou sem voltar às medalhas, desta feita nos 400 Estilos, novamente com a medalha de bronze. Melhor início de Campeonato era quase impossível.

Joana Cardeal nadou os 200 Costas e conseguiu apurar-se para a final Sénior. Durante a final rodou até aos 150 metros na quarta posição, começando-se a chegar à frente no penúltimo percurso da prova, fazendo a última viragem já com ligeira vantagem para a nadadora do Lisboa, conseguindo assim terminar na terceira posição, atrás das nadadoras recordistas Nacionais do Algés e Dafundo, fazendo história na sua estreia na categoria de Seniores.

Beatriz Cardeal voltou a brilhar durante estes campeonatos com duas medalhas de prata, nos 400 e 800 Livres, sagrando-se vice-campeã Nacional, ainda no seu primeiro ano de Júnior. A nadadora do Académico mostrou ainda ser uma nadadora de excelência, com a quarta posição da final dos 200 Mariposa, com o crono de 2.22.64s.

Em Seniores Joana continuou a nadar num nível muito elevado, somando ainda mais 3 finais, quedando-se na quarta posição nas provas de 200 Estilos e 400 Livres.

André santos teve um desempenho meritório na prova de 1500 Livres, onde foi oitavo classificado do seu ano.

A equipa de natação do Académico de Viseu é uma certeza no panorama da Natação Nacional, onde soma a 15ª época consecutiva a subir a pódios Nacionais e Zonais.

Termina portanto da melhor forma possível o ano de 2019 para a Natação Academista.