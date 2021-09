IPO de Coimbra – Receção do 2º Acelerador Linear

O Conselho de Administração do IPO de Coimbra vem, por este meio, levar ao vosso conhecimento o seguinte:

Chega no próximo dia 11 de setembro ao IPO de Coimbra, o segundo acelerador linear a ser instalado este ano na Instituição.

Trata-se de um acelerador linear da marca Varian, modelo TrueBeam dotado de características tecnológicas e especificidades que permitirão realizar tratamentos com recurso a técnicas avançadas de radioterapia, tais como radioterapia de intensidade modulada (IMRT), arcoterapia volumétrica, também, com intensidade modulada (VMAT), radioterapia estereotáxica de fração única (também designada por radiocirurgia) e com hipofracionamento (SBRT). Todas estas técnicas são já realizadas no IPO de Coimbra nos equipamentos que têm vindo a ser instalados desde 2016, primeiro a Tomoterapia e, mais recentemente (em abril passado) o acelerador Halcyon.

O IPO de Coimbra fica, assim, capacitado com dois novos aceleradores lineares, correspondentes a um investimento superior a 5,8 milhões de euros que visam a substituição de outros dois equipamentos de megavoltagem, com mais de uma década de atividade.

Estes novos equipamentos permitem aumentar a capacidade de resposta às necessidades dos doentes de toda a Região Centro, particularmente no que diz respeito à complexidade das técnicas de tratamento, com tradução quer na precisão, quer na segurança da radioterapia prescrita, garantindo a capacidade de tratamento de forma eficiente, clinicamente efetiva e de acordo com os mais elevados padrões de qualidade técnica e científica.

Reforça-se, assim, o posicionamento do IPO de Coimbra, como instituição de referência, nos tratamentos de radioterapia, fortalecendo e consubstanciando a rede assistencial em radioncologia.