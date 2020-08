IPO – Adjudicação da empreitada de requalificação e ampliação do Edifício de Cirurgia.

A instalação do Bloco Operatório Periférico visa acolher parte substancial da atividade cirúrgica durante o período da obra de ampliação e requalificação do Edifício de Cirurgia.

A construção do novo Bloco Operatório teve início no dia 3 de agosto, com a instalação do estaleiro da obra, prevendo-se a sua conclusão até ao final do presente ano, estando a mesma a cargo da Iberconcept – Consultoria e Projetos, Lda. e a Medicinália Cormédica MCMedical Lda., em consórcio.

Este novo Bloco Operatório, que se traduz num investimento de 1,838 milhões de euros, incluirá duas salas operatórias, uma unidade de cuidados pós-anestésicos, uma sala de indução anestésica, uma zona de desinfeção, uma sala de desinfeção, vestiários, uma sala de arrumos, uma sala do pessoal, parque de camas, transfer e um posto administrativo.

O equipamento técnico específico deste Bloco Operatório será, posteriormente, transferido para o novo Edifício de Cirurgia, numa lógica de investimento antecipado.

O novo Bloco Operatório será edificado junto ao Edifício de Oncologia Médica/Laboratórios, na platibanda em frente ao Serviço de Anatomia Patológica.

O Estaleiro da Obra será instalado na zona adjacente à entrada do Serviço de Instalações e Equipamentos, não se prevendo alterações significativas na circulação de pessoas dentro do campus hospitalar.

O estaleiro e a área a intervencionar estarão sinalizados e com acesso reservado, cumprindo a Orientação da Direção-Geral da Saúde nº 34/2020 “COVID-19: Prevenção e Controlo de Infeção no Setor da Construção Civil.”.

A construção do Bloco Operatório Periférico é, incontornavelmente, o “lançamento da primeira pedra” da obra de ampliação e requalificação do Edifício de Cirurgia, isto porque, o atual Edifício de Cirurgia – onde atualmente funciona o bloco operatório – só poderá ser desativado depois de existir uma alternativa que garanta a continuidade da atividade cirúrgica.

A empreitada de ampliação e requalificação do Edifício de Cirurgia já foi adjudicada à empresa Embeiral – Engenharia e Construção S.A, após concurso público, pelo valor de 27,920 milhões de euros. O início desta obra está previsto para o segundo trimestre de 2021.

Aproximando-se um forte período de obras, e prevendo-se alguns constrangimentos, o Conselho de Administração solicita a compreensão da comunidade para eventuais perturbações no normal funcionamento da Instituição.

O Conselho de Administração agradece o empenho e contributo de cada um dos profissionais para a concretização desta obra, um investimento imprescindível e estruturante para o IPO de Coimbra e para a Região Centro, reforçando a confiança dos doentes e profissionais num Serviço Nacional de Saúde moderno, sustentável e seguro.

A cerimónia contou com a presença de Sua Excelência o Secretário de Estado da Saúde, Dr. António Sales, o Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Dr. Manuel Machado, a Presidente do Administração Regional, Dr. Rosa Marques, Vereadora da Câmara Municipal de Coimbra, Dr.ª Regina Bento, o Ex-Presidente do Conselho de Administração do IPO de Coimbra, Dr. Manuel António e a Presidente do Conselho de Administração do IPO de Coimbra, Dr.ª Margarida Ornelas.