IPDJ disponibiliza canal digital de atendimento por marcação

O IPDJ tem acompanhado a evolução da pandemia, assumindo as orientações das autoridades de saúde, as medidas legislativas adotadas e as determinações da tutela. Assim, assume a sua responsabilidade cívica e institucional de promover todas as medidas para conter a evolução pandémica, mantendo a sua atividade enquanto serviço público, no cumprimento da sua missão perante os/as seus/suas utentes.

O canal de atendimento remoto possibilita o atendimento não presencial evitando aos/às utentes a deslocação aos serviços do IPDJ.

Particularmente na Zona Centro todos os interessados poderão solicitar mais informações nos serviços do IPDJ de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu, ou consultar o Portal da Juventude em www.ipdj.gov.pt