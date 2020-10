Investimento de 4 milhões cria novo “pulmão verde” em Lamego

A Câmara Municipal de Lamego vai investir quatro milhões de euros para criar em breve a maior zona verde pública da cidade, numa área superior a sete hectares, um investimento fundamental para melhorar a qualidade de vida dos lamecenses e conciliar as vertentes do desporto, do lazer e da educação ambiental. A área onde será criado o futuro Parque Urbano de Lamego é constituída por um conjunto de terrenos que estão neste momento abandonados e desqualificados nas margens da ribeira do Coura, unidos ao meio pela Praça Dr. Fernando Amaral. O contrato da empreitada entre o Município de Lamego e a firma “Floponor” que a vai executar já foi assinado, prevendo-se que as obras comecem no terreno até ao final do ano.

A criação do Parque Urbano de Lamego contempla a construção de diversas infra-estruturas públicas que vão constituir um fator agregador de várias gerações de lamecenses. O projeto prevê a criação de pistas pedonais/ cicláveis, um parque infantil, um anfiteatro ao ar livre, hortas urbanas, um parque de skate, dois polidesportivos, uma bancada para espetáculos e um circuito sénior com aparelhos adaptáveis à terceira idade. Serão ainda criados dois parques de estacionamento, de 62 e 47 lugares, instalações sanitárias e construídas novas pontes pedonais para ligar as margens da ribeira do Coura, para além da requalificação da ponte existente.

A proximidade do futuro Parque Urbano ao centro da cidade faz com que o Município de Lamego considere prioritária a qualificação desta imensa área no sentido de promover a correta articulação urbana entre estes espaços, com o objetivo de potenciar o usufruto do espaço público e a satisfação dos visitantes e dos moradores.

A criação do Parque Urbano de Lamego é um investimento municipal que ascende 3.979.244,22 € (+ IVA), executado no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), cofinanciado em 85% pelo FEDER.