Investimento de 140 mil euros na dinamização de programas educativos

O Município de Viseu aprovou também um conjunto de protocolos de parceria, no valor de 140 mil euros, destinados à dinamização de projetos ao abrigo do programa Viseu Educa. Entre vários programas educativos, saliente-se os projetos para a promoção da cultura e cidadania, através da dança e da música. A autarquia, em estreita cooperação com os agrupamentos escolares e várias freguesias do concelho, está também a promover projetos na área das artes, com as residências artísticas, e laboratórios de robótica.

O Município de Viseu mantém, assim, a aposta na promoção do desenvolvimento educativo integrado das crianças e jovens do concelho. “Só este trabalho sustentado, continuado e de articulação permanente com as várias instituições, nos permite atingir os resultados que temos. Recordo que, nos últimos anos, o insucesso escolar em Viseu diminuiu 50%, de 7.8% para 3,4%, e a taxa de escolarização do ensino superior do concelho está acima da média regional e nacional”, afirma António Almeida Henriques.