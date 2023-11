Instituto Politécnico de Viseu acolhe 614 estudantes estrangeiros este ano letivo

No ano letivo 2023/24, o Instituto Politécnico de Viseu (IPV) acolhe 614 estudantes estrangeiros, um número superior a anos anteriores, maioritariamente provenientes de países da Europa, África e América do Sul, e frequentam todos os ciclos de estudo.

Segundo o presidente do IPV, numa nota de imprensa, são “35 nacionalidades estrangeiras, a frequentar diferentes ciclos de estudo, o que confirma que o IPV é um destino de confiança e cada vez mais global e inclusivo”.

“O IPV tem internacionalizado a sua oferta formativa nos países lusófonos, europeus e asiáticos e tem vindo a reforçar os procedimentos de acolhimento visando aumentar este número, já significativo, de estudantes de todo o mundo”, considera José Costa.

No entender deste responsável, Viseu e Lamego “ganham novas culturas e modernidade” e a “qualidade de vida das duas cidades é um complemento importante para a captação de novos estudantes que procuram conciliar a vida estudantil com a social, cultural e desportiva”.

“Brasil, Guiné-Bissau e Angola são os países de onde chegam mais estudantes ao IPV e, do número total, 114 estudantes estão no IPV através do Programa Erasmus e de Protocolos Bilaterais de cooperação, oriundos de 13 países (Croácia, Finlândia, Grécia, Polónia, Lituânia, Turquia, Itália, Letónia, Espanha, Holanda, Alemanha, Roménia, Brasil).