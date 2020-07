Instituto de Formação Aeronáutica realiza voo inaugural do curso de “Piloto de Linha Aérea”, em Viseu

Centro de formação instalado no Aeródromo Municipal inicia esta segunda-feira a fase prática do curso

Os alunos do curso de “Piloto de Linha Aérea”, do Centro de Formação do Instituto de Formação Aeronáutica (IFA), radicado no Aeródromo Municipal, iniciam esta segunda-feira, dia 13 de julho, a fase prática, de voo, depois de um período de aprendizagem técnica, que arrancou no passado mês de setembro.

O assinalar desta meta importante será pelas 11H30, nas instalações do IFA, numa cerimónia que contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Viseu, António Almeida Henriques, do Vereador com a responsabilidade do Aeródromo Municipal, João Paulo Gouveia, do CEO do Grupo IFA, José Madeira, assim como de alunos e demais representantes do Grupo.

Recorde-se que, em junho de 2019, o Município de Viseu e o Instituto de Formação Aeronáutica formalizavam a parceria para a instalação de um Centro de Formação no Aeródromo Municipal, concretizando assim um passo estratégico na qualificação e projeção desta infraestrutura, que provou já ser uma âncora para a cidade-região, nomeadamente na captação de investimento.