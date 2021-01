Instituto da Vinha e do Vinho prorroga prazo de apresentação das candidaturas ao VITIS até 1 de fevereiro

O Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), face ao previsível condicionamento de mobilidade, por força da evolução da pandemia Covid-19, prorrogou o prazo de apresentação das candidaturas ao Regime de Apoio à Reestruturação e Reconversão da Vinha (VITIS), referente à campanha 2021-2022, até às 17 horas do próximo dia 1 de fevereiro. Estas candidaturas podem ser submetidas na página eletrónica do IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (aqui).

Com uma dotação de 50 milhões de euros, o VITIS para a campanha 2021-2022 “continua a reforçar a forte dinâmica de investimento no setor, adotando regras e critérios de prioridade e indo ao encontro das necessidades dos viticultores, das quais se destacam, nesta campanha, a ponderação de vinhas destinadas a modo de produção biológico e de viticultores detentores do estatuto da agricultura familiar”, refere uma nota do Ministério da Agricultura.

Suportada pelo orçamento do Plano Nacional de Apoio (FEAGA) do IVV, a medida VITIS é um dos “instrumentos privilegiados de melhoria da competitividade do setor vitivinícola e da qualidade dos seus produtos”.

