Inscrições abertas para seminário sobre educação em Tondela

A Câmara Municipal de Tondela tem inscrições abertas para o seminário de educação “(Trans)formar o presente”, que vai decorrer nos dias 28 e 29 de abril, promovido pela autarquia em parceria com outras entidades, anunciou hoje em comunicado.

No documento a autarquia refere que nos dois dias de trabalho marcam presença o reitor honorário da Universidade de Lisboa Sampaio da Nóvoa, o antigo ministro da Justiça Laborinho Lúcio e a vice-reitora da Universidade de Coimbra Cristina Albuquerque.

“O tema foi escolhido para responder às prioridades decorrentes do atual quadro legal, designadamente do perfil dos alunos e da estratégia nacional de educação para a cidadania, do plano de ação para a transição digital”, refere a nota de imprensa.

O seminário “pretende ser um espaço de reflexão sobre o que se faz a nível local, abordando ao mesmo tempo, não só os desafios do setor da Educação, como os planos de formação e de aprendizagem”, conclui a autarquia.