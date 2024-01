Inscrições abertas para oficina sobre “Pragas e doenças do pomar” em Sátão

O Parque Ambiental da Alameda Eduarda da Encarnação Rodrigues, na vila de Sátão, distrito de Viseu, acolhe no dia 27 de janeiro uma oficina sobre “Pragas e doenças do pomar”, anunciou hoje o município, que abriu as inscrições para os interessados.

Segundo um comunicado de imprensa, a oficina, que será ministrada por Gabriel Silva, realiza-se porque “as pragas e as doenças são um dos problemas das hortas e pomares e podem pôr em causa a sua produtividade”.

“O seu controle/combate com produtos fitofarmacêuticos, como os pesticidas, além dos danos ambientais amplamente conhecidos, têm uma ligação direta, já comprovada, com diversos tipos de cancro, mutações, problemas reprodutivos e doenças dos sistemas imunitário, endócrino, renal e hepático, entre outros”, destaca.

A oficina tem como objetivo “incentivar uma produção mais orgânica e amiga do ambiente, sem uso de produtos que prejudiquem a saúde do agricultor, visando o bem-estar geral e a produção de alimentos saudáveis”.