Inscrições abertas para o Prémio Literário Cónego Albano Martins deSousa.

Encontram-se abertas as inscrições para o Prémio Literário Cónego Albano

Martins de Sousa, na modalidade de Poesia, promovido pela Câmara Municipal de

Sátão. Até ao dia 03 de março de 2025, podem concorrer, com trabalhos inéditos, todos

os cidadãos nacionais. O júri deverá anunciar a obra vencedora até ao dia 16 de junho

de 2025.

Os originais deverão ser enviados pelo correio, devidamente registado e com

aviso de receção, ao Secretariado do Prémio Literário Cónego Albano Martins Sousa,

Praça Paulo VI, 3560-154 Sátão, sob pseudónimo.

Um júri constituído pelo Presidente da Câmara Municipal de Sátão, uma

personalidade ligada à literatura oriunda do Concelho de Sátão e a Diretora do

Agrupamento de Escolas de Sátão apreciará os originais, não havendo recurso das

decisões do júri.

O Prémio não será divisível – não havendo, portanto, atribuição ex aequo – e terá

um valor de 500,00€ (quinhentos euros); caso se justifique pela sua qualidade literária,

poderão ser atribuídas, no máximo, duas menções honrosas, contempladas com 125,00€

(cento e vinte e cinco euros), cada.

A Câmara Municipal de Sátão deterá os direitos para a primeira edição do

trabalho galardoado.

As informações relativas a datas, prazos e outras deverão ser recolhidas junto do

secretariado do Prémio Literário Cónego Albano Martins Sousa, Praça Paulo VI 3560 –

154 Sátão. Telefone 232980000 (chamada para a rede fixa nacional). O Regulamento

encontra-se disponível na Câmara Municipal de Sátão e na página da Internet em

https://www.cm-satao.pt/noticia/inscricoes-abertas-para-o-premio-literario-conego-

albano-martins-de-sousa-76