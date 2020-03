INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O CONCURSO DE VESTIDOS DE CHITA DA FEIRA DE SÃO MATEUS

Noite mais glamourosa do certame regressa no último domingo franco de agosto. Inscrições decorrem até 29 de junho.

O mítico Concurso de Vestidos de Chita da Feira de São Mateus regressa em 2020 para mais um desfile recheado de criações inesquecíveis! Este ano, a noite reservada para esta grande tradição é a de domingo, 30 de agosto, às 21H30.

As inscrições já estão a decorrer até 29 de junho, através do preenchimento de formulário próprio disponível em www.feirasaomateus.pt, que deverá ser remetido para o e-mail feira@viseumarca.pt ou entregue nas instalações da VISEU MARCA, no Pavilhão Multiusos de Viseu.

O Concurso é aberto a costureiros(as) amadores(as) ou profissionais, assim como a formandos(as) do Centro de Formação MODATEX, com 16 ou mais anos de idade.

Os concorrentes poderão apresentar criações em duas categorias diferentes: “Vestidos de Chita” e “Vestidos de Noiva de Chita”. Em ambas as categorias, os vestidos deverão ser maioritariamente de tecido de chita, podendo ter aplicações de outros tecidos ou materiais que lhe sirvam de adorno.

Todos os concorrentes receberão apoios à confeção dos vestidos no valor de 50 euros. Os prémios para os vencedores são de 500, 250 e 150 euros aos três primeiros classificados na categoria tradicional. No caso dos Vestidos de Noiva de Chita, é concedido um primeiro prémio no valor de 250 euros.

Este ano, dois dos(as) formandos(as) ou grupos de formandos(as) MODATEX que não sejam premiados serão reconhecidos com um prémio independente em cada uma das categorias, no valor de 250 euros.

Recuperado em 2016 pela VISEU MARCA e pelo Município de Viseu, o Concurso de Vestidos de Chita é uma tradição da cidade e do certame que remonta aos anos 70, afirmando-se como um ícone histórico que dá a conhecer os grandes talentos criativos da Cidade-Jardim.