Inscrições abertas para jovens voluntários/as no «Geração Z»

As atividades de voluntariado para aqueles/as que pretendem, através da sua ação, contribuir para a sua comunidade, decorrem até 30 de novembro. Podem inscrever-se jovens, dos 16 aos 30 anos (inclusive), até 10 dias antes da data de início de cada projeto.

A inscrição é feita na Plataforma dos Programas da Juventude, na qual estão disponíveis projetos em todo o país e em diversas áreas de intervenção:

Participação e cidadania;

Ambiente;

Solidariedade intergeracional;

Igualdade de género;

Combate a extremismo e comportamentos violentos;

Saúde juvenil;

Intercâmbio cultural;

Desporto;

Emprego e empreendedorismo;

Turismo juvenil;

Inclusão social, com especial atenção para ações dirigidas a jovens NEET;

Direitos Humanos;

Prevenção de comportamentos agressivos (bullying);

Associativismo;

Prevenção da violência no namoro.

Recorda-se que o programa Geração Z é uma ação de voluntariado jovem de longa duração, gerido pelo IPDJ, para entidades privadas sem fins lucrativos e jovens com idades entre os 16 e os 30 anos.

Objetivos

Alargar o âmbito de intervenção do voluntariado ao abrigo do programa «Agora Nós»;

Valorizar as intervenções realizadas por e para jovens;

Criar sinergias com entidades da sociedade civil e entidades públicas através da preparação de atividades de voluntariado;

Contribuir para uma intervenção útil e eficaz na comunidade;

Potenciar a qualidade das atividades de voluntariado e a aquisição de competências por parte dos/as voluntários/as;

Valorizar o reconhecimento da educação não formal.

*As entidades que pretendam apresentar projetos de voluntariado e os jovens que pretendam inscrever-se em ações deste programa podem aceder à plataforma dos programas da juventude:

https://programas.juventude.gov.pt/geracaoz

Mais informações:

Portal da Juventude: www.ipdj.gov.pt