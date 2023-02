Inscrições abertas para Feira do Fumeiro em Vila Nova de Paiva

A 11.ª edição da Feira do Fumeiro, em Vila Nova de Paiva, distrito de Viseu, já tem data marcada, 11 e 12 de março, anunciou a câmara, que abriu inscrições para os produtores e empresários que queiram participar no evento.

Segundo o comunicado de imprensa da autarquia, a Feira do Fumeiro vai realizar-se no Parque Urbano de Touro, concelho de Vila Nova de Paiva, e as inscrições decorrem até 03 de março.

“Estão abertas as inscrições para o preenchimento dos diversos espaços da feira: artesanato, fumeiros e gastronomia variada, restaurantes e tasquinhas, animação, alfaias agrícolas, entre outros”, esclareceu o documento.