INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CAPACITAÇÃO EM ARTE URBANA NO MUNICÍPIO DE MANGUALDE

COMUNIDADE DESAFIADA A PEGAR NO SPRAY

E A PINTAR NOS DIAS 23, 24 E 25 DE AGOSTO

A comunidade mangualdense é desafiada a colorir o Município, entre os dias 23 a 25 de agosto. Nos meses de agosto e setembro serão promovidas sessões de capacitação em arte urbana nos Municípios do Alto Mondego Rede Cultural (Mangualde, Nelas, Fornos de Algodres e Gouveia). As inscrições para as sessões de capacitação de arte são gratuitas e já se encontram abertas. Os interessados deverão contactar a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves: 232 619 889.

“As pessoas vão ficar a perceber como funciona a arte urbana, quais as técnicas, qual a história e o porquê desta ser uma das artes deste século”, adianta o artista urbano Desy.

Esta iniciativa faz parte do projeto que desafiou o artista Desy a criar um mural em cada um dos Municípios, e irá culminar na criação de mais 4 murais, onde os participantes das sessões de capacitação poderão testar os seus conhecimentos e dar o seu contributo para embelezar os seus territórios.

As primeiras capacitações decorreram em Fornos de Algodres, de 2 a 4 de agosto, depois serão feitas em Gouveia de 12 a 14 de agosto. Mangualde é o terceiro Município a acolher a iniciativa. As sessões decorrem entre 23 e 25 de agosto. A ação termina em Nelas com as capacitações de Arte Urbana a decorrerem de 6 a 8 de setembro.

“O envolvimento da comunidade é para mim a grande mais-valia destes projetos. As pessoas vão poder criar algo que é para o Município delas, mas é também delas”. “Os murais vão valorizar o Município, mas também vão valorizar as pessoas, muitas delas podem até perceber que é este o futuro que querem seguir e que é possível seguir este futuro”, sublinha Desy.

PROJETO “ALTO MONDEGO REDE CULTURAL”

O projeto “Alto Mondego Rede Cultural” junta os municípios de Nelas, Mangualde, Fornos de Algodres e Gouveia e é cofinanciado pelo Centro 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.