Inscrições abertas para a Universidade Sénior de Vouzela

Terminam, no próximo dia 28 de setembro, as inscrições para a Universidade Sénior, ano letivo 2022/ 2023.

No próximo ano letivo, os alunos podem optar pelas disciplinas de: Informática; Iniciação ao Tricô e Crochê; Inglês; Teatro; Bordados; Francês; Técnicas de Relaxamento/ Meditação; Coro; Saúde; História, Cultura e Património; Hidroginástica; Cavaquinhos; Inglês – Conversação; Ginástica de Manutenção; Noções de Cozinha e Pastelaria.

As inscrições irão decorrer no edifício da Universidade Sénior, entre as 9h30 e as 12h30 e à tarde das 14h30 às 16h30.

As vagas serão atribuídas por ordem de inscrição , sendo dada prioridade aos alunos matriculados no ano letivo anterior.

A sessão de abertura acontecerá no dia 1 de outubro (sábado), no Auditório Municipal de Vouzela, e as aulas no dia 3 de outubro, segunda-feira.

www.cm-vouzela.pt