INOVCLUSTER renova o seu reconhecimento comoCluster de Competitividade até 2030!

Associação, com 15 anos de atividade desde Castelo Branco, foca-se

na valorização económica e social do conhecimento e em estratégias

de eficiência coletiva entre os clusters.

A InovCluster — Associação do Cluster Agro-Industrial do Centro, com sede

em Castelo Branco, obteve do Governo de Portugal, por meio da Agência

para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), a renovação do reconhecimento

de cluster de competitividade até 2030. Com mais de 38 projetos realizados

e sete em andamento, a InovCluster empenha-se na “valorização, inclusive

com recursos, de diferentes setores da atividade económica”.

Segundo fontes, a renovação “consagra uma trajetória de 15 anos dedicada

à contribuição da produtividade nacional e internacional da Região Centro de

Portugal, bem como das empresas em processos de inovação”, inclusive a

agroalimentar e também a “transferência de conhecimento, formação,

desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos, marketing e

internacionalização”.

Com as atividades da InovCluster em avaliação pela IAPMEI para certificar

os seus propósitos com relação aos “clusters de competitividade com impacto

nacional”, o reconhecimento sinaliza também a importância da associação e

do entendimento sobre a relevância e “valorização económica e social do

conhecimento”, bem como dos “domínios das transições ecológicas e digital”.

A diretora-executiva da InovCluster, Christelle Domingos, explicou que o

“reconhecimento dos clusters de competitividade nacional visa incentivar a

mobilização dos atores económicos para a partilha colaborativa de

conhecimento”.

Esta responsável realçou ainda que as “ações” estão centradas na “eficiência

coletiva nos domínios da investigação e desenvolvimento e inovação, da

capacitação, da internacionalização e na sustentabilidade dos recursos que

permita dar à economia nacional uma dimensão tendencialmente mais

global”.

Num mundo onde a norma é a globalização e a busca incessante das nações

por novas cadeias económicas, a InovCluster alinha-se ao continente europeu

por uma “transição” de “neutralidade climática e para a liderança digital,

visando traçar uma estratégia industrial consubstanciada na inovação dos

ecossistemas industriais que definiu e onde as PME devem ser tidas em conta

em todas as ações no âmbito desta estratégia”.

A InovCluster, apoiada pelo Município de Castelo Branco, integra um

consórcio com mais duas entidades, resultado de um protocolo entre a

PortugalFoods e a PortugalFresh: ambas mantêm as suas identidades e

figuras jurídicas e criam estratégias individuais em prol do setor, sempre

focadas na eficiência coletiva.

“Com a agregação das três entidades num só Cluster será possível reforçar

a participação ativa dos diversos parceiros institucionais e setoriais e, principalmente, das empresas, na construção de uma estratégia coletiva de

suporte à internacionalização e à inovação do sector agroalimentar”,

comentou Christelle Domingos.

Esta união de clusters estabeleceu marcas de sucesso e desenvolvimento

económico de dinamização do setor agroalimentar e conta “com 387

empresas Associadas (90,6% dos Associados) e 40 outros Associados (entre

os quais 24 entidades do SI&I), o Portuguese AgroFoood Cluster representa

uma enorme diversidade de atores relevantes de todas as regiões do País”.

A InovCluster conta “145 associados, dos quais 109 são empresas, 15 são

Associações/Cooperativas, 12 Instituições de Ensino Superior, Instituições de

I&D ligadas ao setor agroindustrial e 9 entidades públicas”.

A importância das ações internacionais dos clusters reflete, conforme dados

avançados em 2023 pela AICEP, uma entidade pública: “as exportações do

setor agroalimentar representaram 12,83% das exportações totais

portuguesas de bens, demonstrando a relevância do setor para a economia e

a competitividade do país. Em 2023, Portugal exportou para 177 mercados,

representando os cinco principais mercados (Espanha, França, Brasil, Países

Baixos e Reino Unido), cerca de 58,95% das exportações totais do setor”.

O reconhecimento de 17 clusters por parte do governo português foi divulgado

no Diário da República, no dia 7 de janeiro deste ano, onde o governo

evidencia que todas estas ações são “essenciais para a competitividade da

economia nacional” e “visam incentivar a mobilização dos atores económicos

para a partilha colaborativa de conhecimento, centrada em ações de

eficiência coletiva nos domínios da investigação e desenvolvimento e

inovação, da capacitação, da internacionalização e na sustentabilidade dos

recursos que permita dar à economia nacional uma dimensão

tendencialmente mais global”.