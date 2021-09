Iniciativa Liberal vê-se como “alternativa inevitável ao poder socialista”

O presidente da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim de Figueiredo, disse ontem que “a alternativa ao poder socialista passa inevitavelmente” pelo seu partido e considerou que um ‘voto útil’ é a escolha pelo liberalismo nas próximas eleições autárquicas.

“É hoje patente para cada vez mais pessoas que a alternativa ao poder socialista passa sempre inevitavelmente pela IL e não por outros tipos de oposições, por muito barulhentas que elas possam ser”, destacou João Cotrim de Figueiredo.

O líder da IL falava por videochamada durante a apresentação dos candidatos a Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, nas próximas eleições autárquicas de 26 de setembro, que decorreu no World of Wine, onde não compareceu, ao contrário do que estava previsto, por motivos de agenda.

Para João Cotrim de Figueiredo, a IL “cresce todos os dias” e “convence pessoas que o liberalismo funciona”.

Os eleitores percebem que “o caminho que estamos a seguir não tem futuro e que, perante as ideias liberais, está na altura de as começar a aplicar”, salientou.

O deputado liberal apelou ainda à necessidade de “desmascarar a mistificação do voto útil”, salientando que “só há um voto útil em concelhos como Gaia, [que] é o voto na IL”.

“Já provamos na Assembleia da República, na Assembleia Legislativa Regional dos Açores, que um liberal faz a diferença. Um deputado municipal liberal faz a diferença, um vereador liberal faz a diferença, porque temos a coragem das nossas convicções, não desistimos e acreditamos que o liberalismo funciona e é o caminho para um futuro mais próspero neste país”, acrescentou.

João Cotrim de Figueiredo, que se dirigia aos liberais de Vila Nova de Gaia, mas também a todos os que vão fazer campanha para as eleições autárquicas pela IL, destacou ainda que estes devem “fazer uma campanha com particular alegria”.

Os candidatos “vão trazer às pessoas a melhor das notícias: é que nós confiamos nelas e sabemos as potencialidades e as qualidades que têm postas ao serviço do concelho de Gaia e de Portugal vão ajudar o pais a sair deste marasmo. O liberalismo funciona, não estamos a apresentar propostas que não estejam bem demonstradas em outros países que trazem desenvolvimento, trazem riqueza e realização às pessoas”, frisou.

O presidente do IL apontou também que “ser liberal não é prometer facilmente que se resolvem os problemas” ou “atirar dinheiro ou subsídios para cima dos problemas”.

A IL deve, concluiu, “mostrar que é possível resolver as questões que enfrentam, quer os municípios quer o país como um todo, com base nas capacidades das pessoas e autonomia que estamos disponíveis para dar a essas pessoas”.

Orlando Monteiro da Silva, ex-bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, é o primeiro candidato da Iniciativa Liberal (IL) à Câmara de Gaia e para o líder do partido a luta será difícil, “contra um PS que nos oito anos no poder fez o que não devia”, dando como exemplo “a subida de 42% de vários tipos de impostos”.

João Cotrim de Figueiredo vincou também a “suposta oposição” em Gaia, considerando haver “uns resquícios de um PSD mais ou menos amorfo e um CDS-PP mais ou menos em declínio que tenta fazer um simulacro de oposição”.

Em Gaia são também candidatos à Câmara a deputada à Assembleia da República Diana Ferreira (CDU), o engenheiro civil Renato Soeiro (BE), o gestor Alcides Couto (Chega), o deputado à Assembleia da República e vereador Cancela Moura (PSD/CDS-PP/PPM), e o atual presidente, Eduardo Vítor Rodrigues (PS).

O lote de candidatos inclui ainda Nuno Gomes de Oliveira, técnico superior na Câmara de Gaia (PAN), a investigadora Ana Poças (Livre) e Vítor Marques (Movimento por Gaia).