Iniciada operação de limpeza e conservação do Rio Pavia

A empresa Águas de Viseu tem em curso, ao longo de 90 dias, a operação anual de limpeza e conservação do leito e margens do Rio Pavia, no âmbito de um investimento de cerca de 51 mil euros.

Com este investimento, o município e a Águas de Viseu pretendem “promover a melhoria da funcionalidade da corrente, evitando odores desagradáveis, prevenir a ocorrência de cheias e garantir a manutenção da biodiversidade deste curso de água”.

Segundo a Câmara de Viseu, “os trabalhos incidem nos troços do curso de água que integra as freguesias de Viseu e Repeses e São Salvador”.