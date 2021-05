Infantis do Académico vencem no Torneio de Preparação da ANCNP

Os nadadores Infantis do Académico de Viseu competiram pela

primeira vez depois da paragem a que foram obrigados, por causa da

pandemia provocada pelo covid, notando-se a alegria de todos na retoma

competitiva.

A prova foi disputada em Castro Daire e organizada pela Associação de

Natação do Centro Norte de Portugal. Estiveram nas piscinas de Castro Daire

17 clubes e 125 nadadores.

Os Viseenses estiveram presentes com Lara Fonseca, Martim Lavajo,

Guilherme Sousa, Guilherme Silva, João Vitória e Miguel Batista.

Os resultados foram bastante acima da média, com o pleno de recorda

pessoais e uma evolução fantástica, o que, após tanto tempo de paragem, é

motivo de regozijo por parte dos responsáveis pela equipa Academista.

Martim Lavajo foi quem mais deu nas vistas, com três vitórias, nas

provas de 400 Livres, 100 Mariposa e 200 Livres.

Todos os atletas do Académico de Viseu presentes nesta competição

aguardam a possibilidade de participar no Zonal, que terá lugar em Penafiel,

aguardando ainda a sua classificação no Ranking Nacional. O Treinador

Academista acredita no apuramento de todos os infantis Academistas, pelos

excelentes resultados conquistados. Bruno Amaral veio bastante agradado da

competição, afirmando que os resultados espelham o bom trabalho

desenvolvido por todos os infantis do Académico, mesmo no período em que

tiveram de treinar em casa.

O Zonal terá lugar nos dias 22 e 23 deste mês, havendo agora duas

semanas cruciais para a preparação dos mesmos.

Os Viseenses disputarão na semana seguinte o Zonal de Juvenis,

Juniores e Seniores, que terá lugar no Complexo Olímpico de Piscinas de

Coimbra.