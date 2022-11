Incubadora do Centro Histórico de Viseu exibe três filmes

A Incubadora do Centro Histórico de Viseu acolhe na sexta-feira a exibição de um documentário, de uma curta e de um filme de Olívia Guerra, Gonçalo Robalo e Edwin Mullane, no âmbito da segunda temporada do Shortfilms for a New Age.

Numa nota de imprensa, o coletivo ShortAge referiu que, nestas películas, “o público é convidado a revisitar os lugares de infância e confrontar a memória”, tanto através dos realizadores portugueses como no filme de estreia do irlandês.

O documentário “Cristina”, de Olívia Guerra, “parte de filmagens antigas e dos textos de um diário” para mostrar “a dicotomia entre a leveza e alegria das celebrações familiares com o peso e a tristeza que acontece em privado”.

A curta “Os Vivos”, de Gonçalo Robalo, “é um retrato despido de pretensões que navega o espetador pelos sentimentos complexos de uma criança”.

A sessão fecha com “Cleaner”, o primeiro filme do realizador irlandês Edwin Mullane e escrito por Lesley Conroy, que versa sobre “a complexidade da vivência feminina depois dos 40”.