Incompatibilidades

No seguimento da publicitação geral das listas propostas pelos partidos

políticos e grupos de cidadãos ao Tribunal Judicial da Comarca de Viseu

para as Eleições Autárquicas deste ano, a Iniciativa Liberal Viseu pediu

esclarecimentos à candidatura socialista no caso do 4º efetivo da lista

ao Executivo Municipal, por não estar claro o seguimento que o mesmo

dará à incompatibilidade entre a função de putativo Vereador Municipal e

agente efetivo em Forças da Autoridade. Com esta exposição pública, os

liberais procuraram informar os viseenses da futura incompatibilidade em

causa, dando aos eleitores a maior quantidade de informação possível

para que possam decidir com o conhecimento de todas as circunstâncias.

Na mesma lista, em 2º lugar, o Partido Socialista candidata Marta

Cristina de Oliveira Rodrigues, diretora do Instituto de Emprego e

Formação Profissional (IEFP) de Viseu desde 2015, um cargo de nomeação

política pelo Governo da República, que – tanto quanto foi possível

apurar pelo Núcleo Territorial de Viseu da Iniciativa Liberal – não foi

suspenso para que, enquanto candidata, integrasse a lista autárquica do

PS Viseu ao Executivo Municipal.

Sabendo que tal não configura uma inelegibilidade geral ou específica de

acordo com a Lei Eleitoral Autárquica para o período de campanha

eleitoral, questionamos o possível conflito de interesses entre a

direção desta pessoa coletiva de Direito Público sob a tutela direta do

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social – que tem vindo

a representar no Conselho Municipal de Educação de Viseu – e a eventual

eleição enquanto vereadora municipal, contrastando com a retitude e

integridade profissional demonstrada pelo candidato da Iniciativa

Liberal à Câmara Municipal de Gaia, que suspendeu o seu cargo enquanto

Presidente Nacional dos Profissionais Liberais até, pelo menos, às

Eleições Autárquicas de 26 de setembro de 2021.

Destacamos também a incongruência de atuação da Concelhia de Viseu do

Partido Socialista, na dependência da Federação Distrital de Viseu do

mesmo partido, por não defender para os seus candidatos o que impôs a

candidatos doutros partidos, nomeadamente no caso de Pedro Monteiro

(presidente do Turismo do Centro) a quem várias Federações do Partido

Socialista exigiram a demissão para se poder candidatar à Câmara

Municipal da Figueira da Foz.

Daqui resulta a prova duma prática reiterada do PS Viseu em ludibriar os

cidadãos, fazendo uso de subterfúgios legais e áreas indefinidas da lei

para proveito próprio, candidatando personalidades que não poderão

assumir os cargos para os quais possam vir a ser eleitos sem

incompatibilidade com as suas responsabilidades profissionais.

Se na corrida ao poder se pautam por estes critérios omitindo até

informação à Justiça – como foi o caso da especificação da profissão da

candidata em causa – por razões de mero interesse partidário ,o que

podem os Viseenses esperar se tiverem acesso ao patamar da decisão

camarária?

Da parte dos liberais viseenses, os cidadãos e eleitores poderão sempre

contar com seriedade, transparência e compromisso, independentemente do

que os viseenses queiram confiar às dezenas de pessoas que integram as

listas da Iniciativa Liberal Viseu.

Pedro Machado