Incêndio provoca morte a idosa e três desalojados em Sátão

Uma idosa morreu ao início da tarde de hoje na sequência de um incêndio numa casa da localidade de Casal do Fundo, no concelho de Sátão, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões.

Segundo a mesma fonte, o incêndio, registado cerca das 12:15, naquela localidade da freguesia de Rio de Moinhos, provocou ainda três desalojados.

Quando os bombeiros chegaram ao local, “a casa estava toda tomada pelas chamas”, explicou, acrescentando que foi acionado o apoio psicológico do Serviço Municipal de Proteção Civil.

Estiveram no local 21 operacionais, apoiados por oito viaturas.