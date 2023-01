Inauguradas obras de conservação e restauro da capela de São Sebastião em Mangualde

As obras de conservação e restauro da capela de São Sebastião, em Santiago de Cassurrães, no concelho de Mangualde, que representaram um investimento de 70 mil euros, foram inauguradas no sábado.

A intervenção na capela do século XVIII “incidiu na recuperação das madeiras do teto e nas magníficas pinturas do estilo barroco que exibe”, sublinhou a Câmara de Mangualde, distrito de Viseu.

“Também o retábulo do altar-mor foi recuperado. A restante intervenção verificou-se ao nível das paredes, cobertura e pavimentos”, acrescentou.