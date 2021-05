Inaugurada “Bike Station” de Tondela

Tondela passou a ter “Bike Station” junto à estação ferroviária de Tondela, servindo assim os muitos ciclistas que diariamente frequentam a Ecopista do Dão. Trata-se da primeira “Bike Station” instalada na Ecopista do Dão, precisamente a meio do seu percurso.

Com esta parceria com a Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, o Município de Tondela proporciona a todos os ciclistas um contentor que, depois de ganhar nova vida, permite agora a lavagem e a manutenção de bicicletas.

Durante a inauguração deste equipamento, que ocorreu ao final da manhã de hoje, o vice presidente da Câmara Municipal de Tondela, Pedro Adão, considerou que a “Bike Station” é mais uma ferramenta para impulsionar a prática desta atividade desportiva, servindo ainda para trazer visitantes ao concelho.

“É nossa pretensão relançar o turismo de interior, o turismo de natureza”, admitiu.

Já o secretário executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho, sublinhou que este é um território que tem uma estratégia muito clara em relação ao produto de natureza.

“Este é um território que tem, cada vez mais, condições parta o turismo de natureza, que está a crescer”, apontou.

Nesta ocasião, que contou também com a presença do vogal do Conselho de Administração da IP Património, Nuno Neves, teve ainda lugar a assinatura do contrato de subconcessão de utilização privativa do edifício de passageiros, instalações sanitárias e cais coberto da estação ferroviária de Parada de Gonta, que permitirá a requalificação deste espaço, adequando-o às funções de bar, esplanada e restauração.

Este projeto privado do empresário João Cunha ganhará a denominação de “Barba Rija” e virá enriquecer a oferta turística disponível no concelho de Tondela, representando mais um ponto de atratividade da Ecopista do Dão, que tem cerca de 50 quilómetros de extensão e atravessa os concelhos de Viseu, Tondela e santa Comba Dão.

O investimento ronda os 200 mil euros e criará entre cinco a sete postos de trabalho.