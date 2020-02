INAUGURAÇÃO, EM ROMA, DA CÁTEDRA VASCO DA GAMA

Compareceram à inauguração o Presidente do Camões, I.P., que se deslocou expressamente a Roma para o efeito, e todo o corpo diplomático em Roma.

A Prof. Doutora Annabela Rita, Membro do Conselho Diretivo do OLP-Observatório da Língua Portuguesa foi a única conferencista, tendo abordado o tema ‘Vasco da Gama e a Máquina do Mundo’.

Na ocasião, a conferencista anunciou que iria abrir nesta Universidade a 1ª representação do OLP na Europa, a qual será dirigida pela professora Mariagrazia Russo, atual diretora da UNINT