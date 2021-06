INAUGURAÇÃO DE DOIS PARQUES INFANTIS TOTALMENTE REABILITADOS E OFERTA DE VOUCHERS A TODAS AS CRIANÇAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMÉRCIO LOCAL

O Município de Mangualde assinalou hoje, dia 1 de junho, o Dia Mundial da Criança com a inauguração de dois Parques Infantis complemente reabilitados, um no Rossio e outro no Bairro da Gândara, e com a oferta de vouchers às 1220 crianças do concelho de Mangualde. Uma oferta pensada em alternativa às atividades lúdicas realizadas em anos anteriores, para que todos pudessem ficar em segurança, devido à situação pandémica em que vivemos.

O Parque Infantil do Rossio e o Parque Infantil da Gândara foram intervencionados de raiz e dotados de novos equipamentos e de novos pisos. “Esta alegria e esta cor que só as crianças sabem expressar já estava a fazer muita falta a todos, a eles e aos adultos. Ver esta felicidade, depois de vários meses encerrados e agora reabertos, mas totalmente remodelados, é a simbiose perfeita neste Dia da Criança”, destaca o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Elísio Oliveira.

OFERTA DE VOUCHERS: INVESTIMENTO DE MAIS DE SEIS MIL EUROS

Os vouchers, de 5,00€ cada, foram entregues entre o dia 31 maio e o dia 1 de junho às crianças do concelho de Mangualde, dos diferentes níveis escolares: creche, pré-escolar e 1º ciclo do Ensino Básico, num total de 1220 crianças. Esta iniciativa, para além de celebrar este dia especial, representa um investimento de 6.100€, por parte do Município de Mangualde, no comércio tradicional local, uma vez que cada criança recebeu um voucher com um valor de 5€ que poderá ser utilizado no espaço de dois meses, entre o dia 1 de junho e 31 de julho, no comércio mangualdense. Os vouchers oferecidos resultam de uma parceria com a Associação Empresarial de Mangualde tal como aconteceu no Natal. Para além do voucher foi oferecido também um mealheiro a todas as crianças.

A lista dos estabelecimentos comerciais aderentes pode ser consultada em www.cmmangualde.pt