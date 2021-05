Inauguração da Exposção Temporária “Identidades Portuguesas. Pintura de Viagens”

Esta é a primeira de duas exposições programadas para 2021, inspiradas pela pintura de ar livre.

Obras de Silva Porto, Marques de Oliveira e José Malhoa inspiraram esta mostra da identidade portuguesa, fixada por muitos pintores e alguns escultores, numa cronologia que se estende entre 1890 e 1940.

A exposição é construída a partir das reservas do MNGV e apresenta cerca de 60 obras, distribuídas por 4 núcleos:

– Construção de uma imagem – Silva Porto, o “divino mestre”, é a referência fundamental na pintura portuguesa de ar livre, pela obra e pela metodologia que se multiplica pelas décadas seguintes.

– Mar Português – mostra aspetos da vida dos pescadores, a paisagem próxima do mar e o trabalho relacionado com ele, os barcos, a pesca e as varinas.

– Realismo Social – tipifica as gentes e os costumes criando uma versão da realidade humana relacionada com aspetos quotidianos da vida rural e urbana.

– Imagens de Viseu – destaca locais e costumes emblemáticos da cidade. Ruas, praças e mercados servem de cenário às vivências quotidianas.

As identidades Portuguesas estão refletidas em outros tantos costumes ao longo do território, do Minho ao Algarve e da Serra ao Mar. Para estes artistas o país foi uma fonte inesgotável de trabalho e ofereceu uma ampla e vibrante palete de cores.

Tal como referiu Ramalho Ortigão “os pintores contemporâneos eram na realidade os primeiros pintores nacionais depois da Escola Flamenco-Lusitana da época de Grão Vasco”.