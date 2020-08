Inauguração d’A Eira-Associação Multidisciplinar

A Eira – Associação Multidisciplinar é uma associação sem fins lucrativos, nascida em 2020 e criada da necessidade de dinamizar o lugar do rural, nomeadamente a aldeia de Lusinde e lugares que partilham da mesma identidade.

Pretendemos trazer à população música, teatro, cinema, oficinas, exposições, conferências e outras actividades que possam ter pontos de contacto com a temática rural e tradicional, a fim de preservar a identidade e combater a desertificação da aldeia e de aldeias vizinhas.

No dia 19 de Setembro com início às 19 horas, na Escola Primária de Lusinde, concelho de Penalva do Castelo, A Eira irá realizar o evento que marcará a sua inauguração. Haverá musica tradicional e uma exposição de fotografia alusiva às gentes e lugares de Lusinde, nas últimas décadas do século passado.

A Música estará a cargo da Tuna Realense e do Grupo da Escola da Casa do Povo de Esmolfe provenientes do concelho de Penalva. Da cidade de Chaves e para fechar a noite, virá o duo ChegaNaHora e Gaiteirinho com o seu “folk progressivo pneumático”, onde as gaitas de foles se cruzam com ritmos contemporâneos.

Devido às circunstâncias actuais, o número de lugares será limitado. Quem quiser fazer parte do evento terá de fazer a sua reserva no site da associação: www.aeira.net

O evento seguirá todas as normas de segurança da DGS.

Para mais informações sobre o evento: https://aeira.net/ inauguracao/