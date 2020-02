in skené: AURORA

A in skené – Companhia de Teatro, residente no Auditório Municipal de Gondomar, irá levar a cena a sua nova produção AURORA entre 5 a 8 de Março de 2020.

Nota de Encenação



Aurora é o início.

Um céu e um mar imensos e, entre eles, nós.

Aurora é o ponto de partida deste espectáculo. É o nome de uma mulher comum. É o nome de uma dessas mulheres comuns – das que seguram o mundo com as mãos, das que nos dão vida e nos vêem partir, das que são mulheres de mãos cansadas e corpos direitos, num mundo que lhes é mais difícil, sem que nada o justifique.

Num tempo cheio de tempos, num lugar cheio de lugares, estamos todos nós em viagem, com histórias que se confundem e fundem numa só. Estamos nós encolhidos e abrigados numa jangada à deriva, onde nos questionamos sobre o que deixámos para trás, sobre o que nos fez partir. Suspensos num mar imenso, estamos nós e as nossas memórias e os nossos medos.

E há um nevoeiro que nos tira a clareza do pensamento, que nos deixa fantasiosamente distantes deste mar, que nos transforma em “nós e eles”.

Mas o mar ninguém esconde.

“Eles”, sem nome, à deriva…