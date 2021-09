IMAGINALDEIA / Exposição Gentes de Aldeia

A associação juvenil Casa d’Abóbora, sediada em Aldeia, concelho de Cinfães, partilha com vocês o lançamento da exposição itinerante “IMAGINALDEIA” da Casa d’Abóbora – Associação Juvenil. A Casa d’Abóbora trata-se de uma associação juvenil criada em Abril de 2021 que tem como foco construir uma rede intergeracional e sustentável, valorizando, preservando e dinamizando o património sócio-cultural local. Quatro jovens que se mudaram para o Lugar de Aldeia, uma aldeia com aproximadamente 30 habitantes em Ferreiros de Tendais, Cinfães.

Esta exposição tenta recontar as histórias e o dia a dia das gentes que moram e passam a maior parte do seu tempo em Aldeia. Fotografias por Teresa Magina, levam-nos a repensar o assunto do êxodo rural e a necessidade de apoiar os jovens a que seja apelativo descentralizar e voltar para um mundo mais rural.